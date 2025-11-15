Club de lecture Médiathèque de Labouheyre Labouheyre
Club de lecture Médiathèque de Labouheyre Labouheyre samedi 15 novembre 2025.
Club de lecture
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !
Adultes, entrée libre
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Club de lecture
Discuss your readings with your librarian!
Adults, free admission
German : Club de lecture
Tauschen Sie sich mit Ihrem Bibliothekar über Ihre Lektüre aus!
Erwachsene, freier Eintritt
Italiano :
Discutete le vostre letture con il vostro bibliotecario!
Adulti, ingresso libero
Espanol : Club de lecture
Comenta tus lecturas con el bibliotecario
Adultos, entrada gratuita
