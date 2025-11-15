Club de lecture Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

samedi 15 novembre 2025

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !
Adultes, entrée libre
+33 5 58 07 16 56 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Discuss your readings with your librarian!
Adults, free admission

Tauschen Sie sich mit Ihrem Bibliothekar über Ihre Lektüre aus!
Erwachsene, freier Eintritt

Discutete le vostre letture con il vostro bibliotecario!
Adulti, ingresso libero

Comenta tus lecturas con el bibliotecario
Adultos, entrada gratuita

