Club de lecture Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !

Adultes, entrée libre

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Club de lecture

Discuss your readings with your librarian!

Adults, free admission

German : Club de lecture

Tauschen Sie sich mit Ihrem Bibliothekar über Ihre Lektüre aus!

Erwachsene, freier Eintritt

Italiano :

Discutete le vostre letture con il vostro bibliotecario!

Adulti, ingresso libero

Espanol : Club de lecture

Comenta tus lecturas con el bibliotecario

Adultos, entrada gratuita

