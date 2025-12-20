Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 7 février 2026.
Club de lecture
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !
Adultes, entrée libre, 1h30.
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Club de lecture
Discuss your readings with your librarian!
Adults, free admission, 1h30.
