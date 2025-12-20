Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Club de lecture

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !

Adultes, entrée libre, 1h30.

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Club de lecture

Discuss your readings with your librarian!

Adults, free admission, 1h30.

