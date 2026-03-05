Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Club de lecture

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Spécial 10 ans du cinéma Le Félix

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire sur la thématique des romans adaptés au cinéma !

(10h>11h30, adultes, entrée libre)

Spécial 10 ans du cinéma Le Félix

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire sur la thématique des romans adaptés au cinéma !

(10h>11h30, adultes, entrée libre) .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067657921 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture

Special 10-year anniversary of Le Félix cinema

Discuss your readings with your librarian on the theme of novels adapted for film!

(10h>11h30, adults, free admission)

L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Cœur Haute Lande