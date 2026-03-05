Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 7 mars 2026.
Club de lecture
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07
2026-03-07
Spécial 10 ans du cinéma Le Félix
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire sur la thématique des romans adaptés au cinéma !
(10h>11h30, adultes, entrée libre)
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067657921 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Club de lecture
Special 10-year anniversary of Le Félix cinema
Discuss your readings with your librarian on the theme of novels adapted for film!
(10h>11h30, adults, free admission)
