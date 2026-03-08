Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 4 avril 2026.
Club de lecture
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire
Entrée libre, +13ans
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Club de lecture
Discuss your readings with your librarian
Free admission, +13yrs
L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande