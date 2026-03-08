Club de lecture Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Club de lecture

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire

Entrée libre, +13ans

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire

Entrée libre, +13ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture

Discuss your readings with your librarian

Free admission, +13yrs

L’événement Club de lecture Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande