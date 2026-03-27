Club de lecture Le Japon se raconte Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch

Club de lecture Le Japon se raconte

Jeudi 9 avril 2026 de 10h à 12h.

À partir de 18h. Durée 1h, dès 14 ans. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Un espace d’expression libre, ouvert à toutes les sensibilités et à toutes les curiosités.

Rêver, s’évader, apprendre, se détendre… Les Français associent des valeurs très positives à la lecture et souhaitent, pour lire davantage, avoir accès à plus de conseils et de recommandations. Les clubs de lecture contribuent ainsi largement à faire de la lecture un plaisir partagé ils favorisent les prescriptions entre pairs, et font vivre le livre entre passionnés. Le club de lecture se vit comme un lieu d’expression libre afin de décomplexer le rapport à la lecture ! Une séance animée par une bibliothécaire.



Une animation qui entre dans le cadre de la programmation Escales au Japon !

Gratuit Sur réservation .

Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

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English :

A space for free expression, open to all sensibilities and curiosities.

L’événement Club de lecture Le Japon se raconte Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch