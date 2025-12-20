Club de lecture Les Petites madeleines

Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour partager un moment convivial en échangeant sur les découvertes ou coups e coeur littéraires, cinématographiques ou musicaux. .

Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44 mediatheque@lafertebernard.fr

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L’événement Club de lecture Les Petites madeleines La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude