Club de lecture les Tulalus

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ?

Rejoignez-nous pour discuter de vos coups de cœur et récolter quelques idées de lectures, dans une ambiance conviviale, autour d’un gâteau et d’un thé…

Découvrez également le club [Les Tulalus](https://www.facebook.com/groups/Tulalus/?locale=fr_FR) sur Facebook.

**3e étage Salle VDM**

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**3e étage Salle VDM** .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 49 83 mathildeleman@ville-roubaix.fr

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English :

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**3rd floor Salle VDM**

L’événement Club de lecture les Tulalus Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme