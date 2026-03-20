Club de lecture les Tulalus Roubaix
Club de lecture les Tulalus Roubaix samedi 23 mai 2026.
Club de lecture les Tulalus
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ?
Rejoignez-nous pour discuter de vos coups de cœur et récolter quelques idées de lectures, dans une ambiance conviviale, autour d’un gâteau et d’un thé…
Découvrez également le club [Les Tulalus](https://www.facebook.com/groups/Tulalus/?locale=fr_FR) sur Facebook.
**3e étage Salle VDM**
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**3e étage Salle VDM** .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 49 83 mathildeleman@ville-roubaix.fr
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English :
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**3rd floor Salle VDM**
L’événement Club de lecture les Tulalus Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme