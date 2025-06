Club de lecture – rue Dixmude Lesneven 24 juin 2025 14:00

Finistère

Club de lecture rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

L’été arrive, l’été est là. Et vous n’avez pas, vous n’avez plus, envie de vous prendre la tête avec de bons gros livres philosophiques et pessimistes ? Venez donc faire le plein d’humour et de légèreté avec des romans courts, sympas mais pas idiots ! Quoique… .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon

Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

