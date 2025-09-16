Club de lecture rue Dixmude Lesneven
Thème du mois « Regards » car c’est celui de la saison culturelle 2025-2026 à Lesneven. Venez voir ! Et n’usez pas vos beaux yeux à pleurer promis, on s’attaquera à la rentrée littéraire en octobre. .
