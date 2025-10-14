Club de lecture Rue Dixmude Lesneven

Club de lecture Rue Dixmude Lesneven mardi 14 octobre 2025.

Club de lecture

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2025-10-14 14:00:00

fin : 2025-10-14 15:30:00

2025-10-14

Mais oui, c’est la rentrée littéraire ! Et vous avez sûrement déjà dévoré quelques romans plus ou moins délicieux. Alors, venez en parler au Club ! .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

