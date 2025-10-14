Club de lecture Rue Dixmude Lesneven
Mais oui, c’est la rentrée littéraire ! Et vous avez sûrement déjà dévoré quelques romans plus ou moins délicieux. Alors, venez en parler au Club ! .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
