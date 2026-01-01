Club de lecture rue Dixmude Lesneven

Club de lecture rue Dixmude Lesneven mardi 27 janvier 2026.

Club de lecture

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 14:00:00
fin : 2026-01-27 15:30:00

Date(s) :
2026-01-27

Vous aimez lire et parler de vos lectures ? Le Club est fait pour vous. Venez nous rejoindre ! Surtout si vous êtes fan de polar puisque c’est le thème du mois.   .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Lesneven a été mis à jour le 2025-12-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne