Club de lecture rue Dixmude Lesneven

Club de lecture

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2026-01-27 14:00:00

fin : 2026-01-27 15:30:00

2026-01-27

Vous aimez lire et parler de vos lectures ? Le Club est fait pour vous. Venez nous rejoindre ! Surtout si vous êtes fan de polar puisque c’est le thème du mois. .

