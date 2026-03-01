Club de lecture rue Dixmude Lesneven

Club de lecture

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 14:00:00

fin : 2026-03-24 15:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Pas de stress en mars, le Club de lecture se met au vert !

Venez partager vos coups de cœur avec d’autres passionné·e·s dans une ambiance décontractée. .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Lesneven a été mis à jour le 2026-03-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne