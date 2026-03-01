Club de lecture rue Dixmude Lesneven
Club de lecture rue Dixmude Lesneven mardi 24 mars 2026.
Club de lecture
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 14:00:00
fin : 2026-03-24 15:30:00
Date(s) :
2026-03-24
Pas de stress en mars, le Club de lecture se met au vert !
Venez partager vos coups de cœur avec d’autres passionné·e·s dans une ambiance décontractée. .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English : Club de lecture
L’événement Club de lecture Lesneven a été mis à jour le 2026-03-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne