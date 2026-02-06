Club de lecture L’heure du Conte

Auditorium de la Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le réseau des médiathèques propose aux jeunes oreilles curieuses un rendez-vous désormais bien installé Contes sortis du sac , en partenariat avec les associations Tout Conte Fée et J’fais c’que j’veux .

À chaque période de vacances scolaires, les enfants sont invités à s’installer confortablement dans le coin des histoires de la médiathèque pour écouter contes et récits, racontés par des conteurs et conteuses passionnés.

Un moment d’écoute et d’imaginaire, accessible à tous, pensé pour le jeune public.

Gratuit et sans inscription, dans la limite des places disponibles

⏱ Durée environ 30 minutes .

Auditorium de la Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture L’heure du Conte

L’événement Club de lecture L’heure du Conte Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir