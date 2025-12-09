Club de lecture Littérature argentine

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Littérature argentine .

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Club de lecture Littérature argentine

L’événement Club de lecture Littérature argentine Périgueux a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Communal de Périgueux