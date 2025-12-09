Club de lecture Littérature argentine Périgueux

Club de lecture Littérature argentine

Club de lecture Littérature argentine Périgueux samedi 10 janvier 2026.

Club de lecture Littérature argentine

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

Littérature argentine   .

Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

English : Club de lecture Littérature argentine

L’événement Club de lecture Littérature argentine Périgueux a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Communal de Périgueux