Club de lecture : littératures queer Chez Fafa Paris

Club de lecture : littératures queer Chez Fafa Paris samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous les samedis 20 septembre (chez Fafa), 11 octobre (à la bibliothèque), 8 novembre (chez Fafa) et 13 décembre (à la bibliothèque) à 14h30 pour échanger librement et en toute convivialité vos coups de cœurs littéraires et inspirations culturelles diverses autour d’un thème de liberté : personnages, récits et émancipations LGBTQIA+.

Ce club se tiendra en alternance chez Fafa ou à la bibliothèque Vaclav Havel.

Club ouvert à toustes, avec ou sans coups de cœur à partager !

Pleine lumière sur l’édition indépendante, les voix qui crient, chuchotent et dansent au rythme des pages, à travers des textes de tous horizons choisis avec amour.

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Par téléphone au 01 40 38 65 40

Par mail bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T17:30:00+02:00

fin : 2025-12-13T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-11T14:30:00+02:00_2025-10-11T16:00:00+02:00;2025-11-08T14:30:00+02:00_2025-11-08T16:00:00+02:00;2025-12-13T14:30:00+02:00_2025-12-13T16:00:00+02:00

Chez Fafa 94 rue Philippe de Girard 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel