Club de lecture Médiathèque Loctudy
Club de lecture Médiathèque Loctudy mercredi 19 novembre 2025.
Club de lecture
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Début : 2025-11-19 18:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Venez partager vos coups de coeur littéraire.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
