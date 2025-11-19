Club de lecture Médiathèque Loctudy

Club de lecture

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Venez partager vos coups de coeur littéraire.

Organisé par la médiathèque de Loctudy .

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Club de lecture Loctudy a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Pays Bigouden