Club de lecture Médiathèque Loctudy mercredi 17 décembre 2025.
Début : 2025-12-17 18:00:00
Venez partager vos coups de coeur littéraire.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
