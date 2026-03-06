Club de lecture Médiathèque Loctudy

Club de lecture Médiathèque Loctudy mercredi 18 mars 2026.

Club de lecture

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18

Date(s) :
2026-03-18

Venez partager vos coups de coeur littéraire.
Organisé par la médiathèque de Loctudy   .

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Loctudy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden

Prochains événements à Loctudy