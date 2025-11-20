Club de lecture « L’Oreille Kili » Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Début : 2025-11-20 14:00:00
fin : 2025-11-20 15:00:00
2025-11-20
Un après-midi sous le signe de l’échange et du partage à La Médiathèque La Malle d’Allionis.
English :
An afternoon of sharing and exchange at La Médiathèque La Malle d’Allionis.
German :
Ein Nachmittag im Zeichen des Austauschs und des Teilens in La Médiathèque La Malle d’Allionis.
Italiano :
Un pomeriggio di scambio e condivisione presso la biblioteca multimediale La Malle d’Allionis.
Espanol :
Una tarde de intercambio y puesta en común en la biblioteca multimedia La Malle d’Allionis.
