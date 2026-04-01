Club de lecture L’Oreille Kili Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Club de lecture L’Oreille Kili

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Un après-midi sous le signe de l’échange et du partage à La Médiathèque La Malle d’Allionis.

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Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

An afternoon of sharing and exchange at La Médiathèque La Malle d’Allionis.

L’événement Club de lecture L’Oreille Kili Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage