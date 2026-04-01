Club de lecture L’Oreille Kili Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Club de lecture L’Oreille Kili Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage jeudi 16 avril 2026.
Club de lecture L’Oreille Kili
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Un après-midi sous le signe de l’échange et du partage à La Médiathèque La Malle d’Allionis.
.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An afternoon of sharing and exchange at La Médiathèque La Malle d’Allionis.
L’événement Club de lecture L’Oreille Kili Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage