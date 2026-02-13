Club de lecture, Médiathèque du Sandettie, Boulogne-sur-Mer

Club de lecture Jeudi 19 février, 14h30 Médiathèque du Sandettie Pas-de-Calais

Entrée libre et gratuite. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T15:30:00+01:00

Lecteur chevroné ou amateur n’hésitez pas, rejoignez le groupe !

Médiathèque du Sandettie 1 Rue de Wissant, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Chaque troisième jeudi du mois le club de lecture de l’association Accueil en Boulonnais se réunit pour partager ses coups de coeur littéraires avec enthousiasme et convivialité.