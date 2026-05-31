CLUB DE LECTURE, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

CLUB DE LECTURE Samedi 27 juin, 14h30 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Notre club de lecture vous propose un espace libre où chacun présente ses coups de cœur, ses auteurs marquants ou ses genres littéraires favoris.

Un rendez-vous convivial pour échanger, découvrir et partager le plaisir de lire, quel que soit votre style de lecture.

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]

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