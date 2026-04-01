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Club de lecture Médiathèque Mespaul

Club de lecture Médiathèque Mespaul lundi 13 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 55 rue de la Mairie

Ville : 29420 Mespaul

Département : Finistère

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Club de lecture

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 20:00:00
fin : 2026-04-13 21:30:00

Date(s) :
2026-04-13 2026-05-11 2026-06-08

Venez partager, écouter, échanger autour de vos lectures, dans la simplicité et la convivialité.   .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79 

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English :

L’événement Club de lecture Mespaul a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX