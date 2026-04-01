Club de lecture Médiathèque Mespaul
Club de lecture Médiathèque Mespaul lundi 13 avril 2026.
Club de lecture
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 20:00:00
fin : 2026-04-13 21:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-05-11 2026-06-08
Venez partager, écouter, échanger autour de vos lectures, dans la simplicité et la convivialité. .
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
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English :
L’événement Club de lecture Mespaul a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX