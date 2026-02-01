Club de lecture

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:00:00

fin : 2026-02-10 21:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Le mardi 10 février de 19:00 à 21:00 à la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu.

À livres ouverts

Un moment convivial d’échanges autour de nos lectures communes, découverts et coups de coeur.

Public adulte. Sur inscription .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Club de lecture Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Montfort Communauté