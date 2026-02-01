Club de lecture Montfort-sur-Meu
Club de lecture
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Le mardi 10 février de 19:00 à 21:00 à la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu.
À livres ouverts
Un moment convivial d’échanges autour de nos lectures communes, découverts et coups de coeur.
Public adulte. Sur inscription .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
