Club de lecture Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure samedi 11 octobre 2025.

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-10-11 2025-12-13

Une pause pour parler de vos lectures sur un thème prédéfini à l’avance. Autour d’un petit café.

Venez partager une pause lecture entre passionnés autour d’un thème défini à l’avance et repartez avec des idées d’aventures livresques plein la tête.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 ou en ligne sur le site internet .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

