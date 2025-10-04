Club de lecture rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Club de lecture

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Venez partager, échanger et discuter autour de vos derniers coups de cœur ! Romans, policiers, BD ou bien encore documentaires, quels sont les derniers livres à vous avoir fait vibrer ? Un moment convivial en petit comité ! .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

