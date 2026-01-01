Club de lecture rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Club de lecture

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Début : 2026-01-03 13:30:00

fin : 2026-01-03 15:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Venez partager vos coups de cœur de lecture (et coups de griffes) ou tout simplement écouter les impressions de lecture, un moment convivial autour d’une boisson chaude. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

