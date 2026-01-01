Club de lecture rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Club de lecture rue du 19 Mars 1962 Plouénan samedi 3 janvier 2026.
Club de lecture
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Début : 2026-01-03 13:30:00
fin : 2026-01-03 15:00:00
2026-01-03
Venez partager vos coups de cœur de lecture (et coups de griffes) ou tout simplement écouter les impressions de lecture, un moment convivial autour d’une boisson chaude. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne
