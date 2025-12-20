Club de lecture, Médiathèque l’Atelier Plouescat
Club de lecture, Médiathèque l’Atelier Plouescat jeudi 29 janvier 2026.
Club de lecture
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:30:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Tout public, entrée libre.
Le thème de cette soirée est inspiré par Les Nuits de la Lecture, et sera donc Villes et campagnes . .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club de lecture
L’événement Club de lecture Plouescat a été mis à jour le 2025-12-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX