Club de Lecture

12 Rue du Marechal Leclerc hautecloque Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-20

Lecteurs, lectrices… Venez découvrir notre tout nouveau club de lecture !

Un vendredi par mois, venez passer un moment convivial à la médiathèque de Podensac entourés par des bibliothécaires, des bénévoles et des lecteurs passionnés ! Que vous soyez petit ou grand lecteur, fan de roman ou de BD, nous vous accueillons pour discuter de vos dernières lectures et pour vous présenter nos nouveautés autour d’un bon thé !

Vendredi 27 février

Vendredi 20 mars

A partir de 15 ans Inscriptions au 05 56 27 01 58 .

12 Rue du Marechal Leclerc hautecloque Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58

English : Club de Lecture

L’événement Club de Lecture Podensac a été mis à jour le 2026-02-03 par La Gironde du Sud