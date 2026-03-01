Club de Lecture Place des Halles Pont-d’Ouilly

Club de Lecture

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’objectif est de partager nos lectures au cours d’un moment convivial. Il est possible de venir seulement pour écouter et prendre des idées de lectures.

L’objectif est de partager nos lectures au cours d’un moment convivial. Il est possible de venir seulement pour écouter et prendre des idées de lectures.

Public ado/adulte Gratuit .

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06 mediathequepontdouilly@paysdefalaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club de Lecture

The aim is to share our readings in a convivial atmosphere. You can come just to listen and get ideas for books.

L’événement Club de Lecture Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Falaise Suisse Normande