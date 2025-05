Club de lecture Potages et… Papotages… – Carsac-Aillac, 27 mai 2025 17:00, Carsac-Aillac.

Dordogne

Club de lecture Potages et… Papotages… Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 17:00:00

fin : 2025-05-27 19:00:00

Date(s) :

2025-05-27

La Médiathèque Municipale vous invite à un moment convivial autour de la lecture et du partage. Rejoignez le Club de Lecture pour une session spéciale « Potage et Papotages », animée par Nathalie. Venez échanger sur vos coups de cœur littéraires tout en dégustant une soupe chaleureuse.

Mardi 27 Mai 2025

De 17 heures à 19 heures

Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac

Renseignements 05 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr .

Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

English :

The Médiathèque Municipale invites you to a convivial moment of reading and sharing. Join the Club de Lecture for a special « Potage et Papotages » session, hosted by Nathalie. Come and share your literary favorites while enjoying a hearty soup.

German :

Die Mediathek der Stadt lädt Sie zu einem geselligen Moment rund um das Lesen und Teilen ein. Schließen Sie sich dem Leseclub für eine Sondersitzung « Suppe und Smalltalk » an, die von Nathalie geleitet wird. Tauschen Sie sich über Ihre literarischen Favoriten aus, während Sie eine warme Suppe genießen.

Italiano :

La Médiathèque Municipale vi invita a un momento conviviale di lettura e condivisione. Unitevi al Club del Libro per una sessione speciale di « Zuppa e chiacchiere », condotta da Nathalie. Venite a condividere i vostri preferiti letterari gustando un’abbondante zuppa.

Espanol : Club de lecture Potages et… Papotages…

La Médiathèque Municipale le invita a un agradable momento de lectura y convivencia. Únase al Club de Lectura en una sesión especial de « Sopa y charla », organizada por Nathalie. Venga y comparta sus favoritos literarios mientras disfruta de una abundante sopa.

