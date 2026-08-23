Informations pratiques

Carsac-Aillac

Club de lecture Potages et… Papotages…

Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 17:00:00

fin : 2026-09-22 19:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Club de lecture Potage et papotages à la médiathèque de Carsac-Aillac, mardi 22 septembre de 17 h à 19 h. Une séance animée par Justine et Nathalie pour partager vos coups de cœur et échanger autour de vos lectures. Renseignements 05 53 31 52 06.

La médiathèque de Carsac-Aillac vous invite à une nouvelle séance de son Club de lecture, le mardi 22 septembre de 17 h à 19 h. Animé par Justine et Nathalie, ce rendez-vous sera placé sous le signe de la convivialité et du partage autour du thème Potage et papotages . L’occasion de présenter ses derniers coups de cœur, d’échanger autour de ses lectures et de découvrir les recommandations des autres participants, le tout dans une ambiance chaleureuse.

Renseignements auprès de la médiathèque de Carsac-Aillac au 05 53 31 52 06 ou par mail à bm.carsac-aillac@orange.fr. .

Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

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English : Club de lecture Potages et… Papotages…

Book Club %AB Soup and Chit-Chat %BB at the Carsac-Aillac Library, Tuesday, September 22, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. A session led by Justine and Nathalie where you can share your favorite books and discuss what you’ve been reading. For more information: 05 53 31 52 06.

L’événement Club de lecture Potages et… Papotages… Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-08-23 par OT du pays de Fénelon