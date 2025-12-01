Club de lecture Prix nobel de littérature Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Club de lecture Prix nobel de littérature

Club de lecture Prix nobel de littérature Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 13 décembre 2025.

Club de lecture Prix nobel de littérature

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Club de lecture   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

English : Club de lecture Prix nobel de littérature

L’événement Club de lecture Prix nobel de littérature Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux