Club de lecture Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Club de lecture Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer mardi 3 février 2026.
Club de lecture
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 18:00:00
fin : 2026-02-03 19:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Le premier mardi de chaque mois, venez passer un moment convivial pour échanger et partager vos coups de cœur littéraires.
Un rendez-vous mensuel ouvert à tous.
Sur inscription auprès de la Médiathèque. .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Club de lecture Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme