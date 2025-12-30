Club de lecture Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Club de lecture

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03 19:30:00

2026-02-03

Le premier mardi de chaque mois, venez passer un moment convivial pour échanger et partager vos coups de cœur littéraires.

Un rendez-vous mensuel ouvert à tous.

Sur inscription auprès de la Médiathèque. .

