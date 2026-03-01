Club de lecture Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
Club de lecture Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire mardi 31 mars 2026.
Club de lecture
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31 19:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Venez échanger autour d’un livre, d’un auteur, et partager vos coups de cœur littéraires.
Venue libre et gratuite. .
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Club de lecture Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ? Médiathèque Saint-Lunaire 28 mars 2026
- Grainothèque Préparation de graines Médiathèque Saint-Lunaire 28 mars 2026
- Le banquet Cie La Levée Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 2 avril 2026
- Médiathèque Exposition de BD Médiathèque Saint-Lunaire 3 avril 2026
- Matinée d’éveil ludique Médiathèque Saint-Lunaire 7 avril 2026