Club de lecture Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Club de lecture Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire mardi 31 mars 2026.

Club de lecture

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31 19:30:00

Date(s) :
2026-03-31

Venez échanger autour d’un livre, d’un auteur, et partager vos coups de cœur littéraires.

Venue libre et gratuite.   .

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

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English :

L’événement Club de lecture Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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