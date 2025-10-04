Club de lecture Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Club de lecture Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 4 octobre 2025.

Club de lecture

Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le Club de lecture c’est l’un des rendez-vous réguliers de la Médiathèque l’Anima !

Café, tisane et petits gâteaux… Mais surtout une bonne ambiance et plein de supers livres à découvrir ! Venez vous retrouver le premier samedi du mois, rencontrer d’autres passionnés et partager vos lectures.

Réservé à un public ado et adulte.

RDV à 10h. .

Médiathèque l'Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

