Club de lecture, Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
Club de lecture, Médiathèque l'Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 10 janvier 2026.
Club de lecture
Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Le Club de lecture c’est l’un des rendez-vous réguliers de la Médiathèque l’Anima !
Café, tisane et petits gâteaux… Mais surtout une bonne ambiance et plein de supers livres à découvrir ! Venez vous retrouver le premier samedi du mois, rencontrer d’autres passionnés et partager vos lectures.
Réservé à un public ado et adulte.
RDV à 10h. .
Médiathèque l'Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
