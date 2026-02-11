Club de lecture Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Club de lecture

Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Club de lecture c’est l’un des rendez-vous réguliers de la Médiathèque l’Anima !

Café, tisane et petits gâteaux… Mais surtout une bonne ambiance et plein de supers livres à découvrir ! Venez vous retrouver le premier samedi du mois, rencontrer d’autres passionnés et partager vos lectures.

Réservé à un public ado et adulte.

RDV à 10h. .

Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

