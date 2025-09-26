Club de lecture Sainte-Geneviève-des-Bois

26 le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Début : 2025-09-26 15:30:00

fin : 2025-11-28

2025-09-26 2025-10-31 2025-11-28 2025-12-19 2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Club de lecture, avec le livre de votre choix au 26 le Pont de Pierre ou médiathèque. Organisé par l’association Partage. Ouvert à tous. Chaque mois, un rendez-vous pour les amoureux des livres et aussi pour celles et ceux qui veulent assister et passer un moment convivial. 0 .

26 le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39 associationpartagesgb@gmail.com

English :

Book Club

German :

Leseclub

Italiano :

Club del libro

Espanol :

Club de lectura

