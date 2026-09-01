Informations pratiques

Sainte-Geneviève-des-Bois

Club de lecture

26 Le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:30:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2027-01-29 2027-02-26 2027-03-26 2027-04-30 2027-05-28 2027-06-25

Club de lecture

Club de lecture à 15h30. Un rendez-vous mensuel pour celles et ceux qui aiment les livres et veulent passer un moment convivial. .

26 Le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book Club

L’événement Club de lecture Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-09-09 par OT GATINAIS SUD