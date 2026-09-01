Club de lecture Sainte-Geneviève-des-Bois
vendredi 25 septembre 2026 · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
Sainte-Geneviève-des-Bois
Club de lecture
26 Le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:30:00
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2027-01-29 2027-02-26 2027-03-26 2027-04-30 2027-05-28 2027-06-25
Club de lecture
Club de lecture à 15h30. Un rendez-vous mensuel pour celles et ceux qui aiment les livres et veulent passer un moment convivial. .
26 Le Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39
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English :
Book Club
L’événement Club de lecture Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-09-09 par OT GATINAIS SUD
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