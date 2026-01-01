CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat
CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat lundi 5 janvier 2026.
CLUB DE LECTURE
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Début : 2026-01-05 14:30:00
2026-01-05
La médiathèque de Salies vous invite à partager un moment convivial autour des livres lors de son club lecture.
Vous aimez lire, partager vos lectures et découvrir de nouveaux titres ?
Rejoignez le club de lecture de la médiathèque de Salies-du-Salat pour un moment d’échange convivial autour des livres. .
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salies-salat.fr
English :
The Salies media library invites you to share a convivial moment around books at its book club.
