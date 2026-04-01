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CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat

CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat lundi 13 avril 2026.

Adresse : MÉDIATHÈQUE

Ville : 31260 Salies-du-Salat

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-13T14:30:00

Fin : 2026-04-13T

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Salies-du-Salat

CLUB DE LECTURE

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

Moment lecture à la médiathèque de Salies-du-Salat un temps à partager
Club de lecture

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Au plaisir de vous retrouver.   .

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56  media-salies@orange.fr

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English :

Reading time at the Salies-du-Salat multimedia library: a time to share

L’événement CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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