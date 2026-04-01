CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat
CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat lundi 13 avril 2026.
Salies-du-Salat
CLUB DE LECTURE
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Moment lecture à la médiathèque de Salies-du-Salat un temps à partager
Club de lecture
Venez partager votre livre coup de cœur avec les autres participants. Vous pouvez aussi simplement écouter !
Au plaisir de vous retrouver. .
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media-salies@orange.fr
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English :
Reading time at the Salies-du-Salat multimedia library: a time to share
L’événement CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Salies-du-Salat (Haute-Garonne)
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