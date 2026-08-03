UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salies-du-Salat

CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat

lundi 3 août 2026 · Salies-du-Salat

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
MÉDIATHÈQUE
Ville
31260 Salies-du-Salat
Département
Haute-Garonne
Tarif

Salies-du-Salat

CLUB DE LECTURE

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

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Vous pouvez aussi être dans l’écoute ! Au plaisir de vous retrouver.   .

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56  media-salies@orange.fr

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English :

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L’événement CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE