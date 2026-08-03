CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat
lundi 3 août 2026 · Salies-du-Salat
Informations pratiques
Salies-du-Salat
CLUB DE LECTURE
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Venez partager votre livre coup de cœur avec les autres participants.
Vous pouvez aussi être dans l’écoute ! Au plaisir de vous retrouver. .
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media-salies@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come share your favorite book with the other participants.
L’événement CLUB DE LECTURE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE