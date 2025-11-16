Club de lecture That It Club – 9e édition Coffee shop Paris

La 9e édition du That it Club prendra place le dimanche 16 novembre sur la thématique “L’amour en 2025 : quid des relations à l’ère moderne?

BILLET incluant la session du club ainsi que des (belles) surprises offertes sur place

L’adresse du coffee-shop sera comuniquée par mail en amont du jour J

La 9e édition portera sur la thématique :

“L’amour en 2025 : quid des relations à l’ère moderne ?”

L’amour à l’heure du swipe. L’amour à l’ère où tout va (trop) vite.

En bref, comme on en a jamais connu de tel auparavant.

On entend très souvent parler d’énergie féminine/énergie mascline, de devenir (sur)indépendantes en tant que femmes, ou encore d’aimer pour rentrer dans des cases… Bien plus que de discuter autour de ce sentiment, le club met en avant des problématiques bien plus profondes. Ces 20 dernières années, les relations se sont radicalement transformées, à travers les constructions sociales de genre (performences, rôles) et l’équilibre tendu entre désir et sécurité.

Comment les hommes et femmes aiment-ils, et communiquent-ils aujourd’hui ? Comment la société façonne-t-elle notre manière d’aimer ?

La session débutera par une discussion/débat autour du thème, sur lequel nous pourrons recommander des lectures en lien (livres, films, musiques, vidéos, etc…).

La session débutera par une discussion autour du sujet structurée par des sous-thèmes divers, qui se poursuivra ensuite par le partage de lectures en lien avec celui-ci.

_______________________________________________

Consommation sur place obligatoire au café

_______________________

Qu’est ce que le That it Club ?

Né dans l’idée de rendre accessible le club de lecture à tous et pour tous, That it Club est un moment d’échanges et de partages de parcours singuliers.

À l’inverse d’un club de lecture classique où le l’ouvrage se positionne comme point de départ, le it club rebat les cartes et valorise une problématique centrale qui définira par la suite sélection des oeuvres par les participants.

Plus concrètement, on part d’un questionnement concret pour arriver à des expériences de vie et des lectures artistiques diverses.

Le point en + ?

That ic club n’inclut pas seulement les ouvrages, mais toutes les typologies d’art :

– Livres physiques/numériques

– Contenu musical/Audio

– Oeuvre artistique brute : peinture/dessin/photographie

– Pièces de cinéma/théâtre

Pour me suivre =

Instagram : @thatitclub

Le dimanche 16 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

Coffee shop Rue de Charonne 75011 (adresse communiquée par mail)Paris

https://www.eventbrite.fr/e/that-it-club-9e-edition-lamour-a-lere-moderne-tickets-1963041855032?aff=oddtdtcreator&_gl=1%2A191793i%2A_up%2AMQ..%2A_ga%2ANDI0OTQ0MzgwLjE3NjI0MjI0MjI.%2A_ga_TQVES5V6SH%2AczE3NjI0MjI0MjEkbzEkZzAkdDE3NjI0MjI0MjEkajYwJGwwJGgw thatitclub@gmail.com