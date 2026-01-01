Club de lecture Médiathèque de Tréméven Tréméven

Club de lecture

Médiathèque de Tréméven 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-01-16 16:00:00

2026-01-16

Venez découvrir la nouvelle sélection du club lecture et échanger autour de la rentrée littéraire !

Au programme lecture plaisir, découverte et actualité littéraire.

Laissez-vous tenter ! .

Médiathèque de Tréméven 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

