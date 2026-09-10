Club de lecture Un livre sur la marche ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Club de lecture Un livre sur la marche !

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Intitulé Club de lecture

Heure 10h-11h30

Public +13ans

Descriptif Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire ! Ce mois-ci un livre sur la marche !

Modalité Entrée libre

Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !

Ce mois-ci un livre sur la marche ! .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Club de lecture Un livre sur la marche !

Title: Book Club

Time: 10:00 a.m.–11:30 a.m.

Audience: Ages 13 and up

Description: Discuss the books you’ve read with your librarian! This month: a book about walking!

Details: Free admission

L’événement Club de lecture Un livre sur la marche ! Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cœur Haute Lande