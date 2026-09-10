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Club de lecture Un livre sur la marche ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre

Club de lecture Un livre sur la marche ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif

Labouheyre

Club de lecture Un livre sur la marche !

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Intitulé Club de lecture
Heure 10h-11h30
Public +13ans
Descriptif Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire ! Ce mois-ci un livre sur la marche !
Modalité Entrée libre
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !
Ce mois-ci un livre sur la marche !   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Club de lecture Un livre sur la marche !

Title: Book Club
Time: 10:00 a.m.–11:30 a.m.
Audience: Ages 13 and up
Description: Discuss the books you’ve read with your librarian! This month: a book about walking!
Details: Free admission

L’événement Club de lecture Un livre sur la marche ! Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cœur Haute Lande

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