Club de lecture Un livre sur la marche ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Club de lecture Un livre sur la marche !
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Intitulé Club de lecture
Heure 10h-11h30
Public +13ans
Descriptif Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire ! Ce mois-ci un livre sur la marche !
Modalité Entrée libre
Échanges autour de vos lectures, accompagnés de votre bibliothécaire !
Ce mois-ci un livre sur la marche ! .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Club de lecture Un livre sur la marche !
Title: Book Club
Time: 10:00 a.m.–11:30 a.m.
Audience: Ages 13 and up
Description: Discuss the books you’ve read with your librarian! This month: a book about walking!
Details: Free admission
L’événement Club de lecture Un livre sur la marche ! Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cœur Haute Lande
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