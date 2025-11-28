Club de lecture Bibliothèque de Veules Veules-les-Roses

Club de lecture

Bibliothèque de Veules 5 carrefour des centenaires Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Club de lecture ouvert à toutes et tous, organisé par thèmes.

Vendredi 28 Novembre Julien Gracq

A 18h30 à la bibliothèque de Veules, entrée libre. .

Bibliothèque de Veules 5 carrefour des centenaires Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie biblio.veules@yahoo.com

