Club de lecture Médiathèque de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte

Médiathèque de Vexin-sur-Epte 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

« La mer, qu’on voit danser… »

Les lecteurs du club et leurs plus beaux canotiers vous proposent de découvrir leurs coups de cœur maritimes. Envie d’aventures sur les océans, d’embruns et de vent, rejoignez-nous autour d’un thé ou d’un café et repartez avec des envies de lectures !

Public visé Adulte et ado

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56 .

Médiathèque de Vexin-sur-Epte 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com

