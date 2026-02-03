Club de lecture Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Club de lecture

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’année dernière, les lecteurs du club ont lu en lecture commune, Nous traverserons des orages d’Anne-Laure Bondoux (Pépite d’or, Montreuil 2023).

Nous vous proposons de la rencontrer lors d’un club de lecture spécial.

Elle parlera de son roman bien sûr mais aussi de son métier. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. .

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37

