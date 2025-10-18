Club de lecture Young Adulte Médiathèque de Vernon Vernon
Club de lecture Young Adulte Médiathèque de Vernon Vernon samedi 18 octobre 2025.
Club de lecture Young Adulte
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 16:00:00
2025-10-18
Nouveau club de lecture à Vernon ! Il est destiné au genre « Young Adult » et à ses sous-genres (romance, new romance, romantasy…).
Chacun.e peut venir discuter de ses lectures, de ses goûts, qu’il s’agisse de livres empruntés à la bibliothèque ou non ! .
